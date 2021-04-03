شكرا لقرائتكم خبر عن 10 فئات يسمح لها بالدخول مجانا .. رابط حجز زيارة متحف الحضارة الجديد (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يبدأ المتحف القومي للحضارة من غد الأحد 4 أبريل افتتاح القاعة الرئيسية للزوار، على أن يتم السماح للمواطنين بمشاهدة المومياوات ملوك في القاعات المخصصة لهم من يوم الأحد 18 أبريل الحالي.

وتستعرض «المصري اليوم» مواعيد عمل متحف الحضارة الجديد وأسعار التذاكر المقررة وكيفية حجز ميعاد الزيارة، والفئات التي يسمح لهم دخول المتحف مجانا؟.

ما هي مواعيد العمل في المتحف الجديد؟

المتحف القومي للحضارة يفتح أبوابه طوال أيام الأسبوع أمام الجمهور من السبت إلى يوم الخميس من الساعة التاسعة صباحا حتي الساعة الخامسة مساءً، أما يوم الجمعة يفتح أبوابه من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، ثم من الساعة السادسة مساءً حتى الساعة التاسعة مساءً.

ما هي أسعار تذاكر الدخول وكيفية الحجز؟

حددت وزارة السياحة والآثار، أسعار تذاكر المتحف القومي للحضارة، وهي 60 جنيها للمواطنين المصريين والعرب، و30 جنيهًا لطلاب المدارس والجامعات المصرية، أما الزائر الأجنبي فتقدر سعر التذكرة 200 جنيه، ويدفع الطالب الأجنبي 100 جنيه رسوم الدخول.

أكدت وزارة الثقافة أن الحجز يتم هنـــا عبر موقع المتحف القومي للحضارة المصرية، كما أعلنت عن تخفيضات على تذاكر الدخول خلال الـ15 يوما القادمة بنسبة 50% على سعر تذكرة للمصريين والأجانب ابتداءً من غد الأحد 4 أبريل حتي السبت 17 أبريل، لزيارة قاعة العرض المركزي.

من الفئات التي يسمح لها بدخول المتحف مجانا؟

حددت وزارة الثقافة الفئات التي يحق لها دخل المتحف الحضارة المصري مجانًا وهم كبار السن فوق الـ60 عاما والأطفال تحت 6 سنوات، وأيضا الجيش الأبيض، ويعفي أيضا العاملون بوزارة السياحة والآثار، وأبناء الشهداء ومصابي الحروب، والمحاربون القدماء.

كما يعفي من دفع التذكرة خريجو كليات الآثار والسياحة والآداب قسم تاريخ وحضارة والهندسة وكلية فنون جميلة قسم عمارة وفنون تطبيقية ونقابة الفنانين التشكيليين.