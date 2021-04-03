شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يعلق على موكب المومياوات: «الحضارة الكبيرة.. في أيدٍ أمينة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، مصر بنجاح حفل موكب نقل المومياوات الملكية، قائلا إنه «يوم تاريخي».

وكتب آل الشيخ، في حساباته الشخصية على «فيسبوك» و«تويتر» مساء السبت، قائلا: «خالص التهاني للأشقاء في مصر لنجاح موكب المومياوات الملكية، ونقلها إلى المتحف القومي للحضارة المصرية»، متابعا: «الحضارة الكبيرة.. في أيدٍ أمينة».

وتابع: «أتقدم بأسمى آيات التقدير والامتنان والتهانى القلبية، للرئيس عبدالفتاح السيسي وكل مؤسسات الدولة المصرية على النجاح المبهر في تنظيم حدث نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط».

وأردف: «الملايين من جميع أنحاء العالم شاهد الحدث عبر شاشات أكثر من 400 قناة فضائية دولية، ما يعد ترويجا كبير للسياحة المصرية، وتعبيرا عن قوتها الناعمة اثبت للعالم أن مصر صاحبة 7 آلاف سنة حضارة مستمرة تحت القيادة الرشيدة الحالية لتعزيز هذه المكانة الكبرى والقدرة المدهشة على تنظيم الأحداث والفعاليات الكبرى، بنجاح وإخراجه بشكل ينال اعجاب واحترام كل من يتابعه».