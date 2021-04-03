شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا لم يتم نقل المومياوات الملكية إلى المتحف الكبير؟.. زاهي حواس يجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، السبب وراء عدم نقل المومياوات الملكية إلى المتحف المصري الكبير.

وقال حواس، خلال لقائه مع برنامج الحكاية على شاشة "إم بي سي مصر"، إن توت عنخ آمون هو بطل المصري الكبير، أما المومياوات الملكية فتمثل ميزة المتحف القومي للحضارة المصرية، وتابع: "روعة المتحف المصري بالتحرير لا زالت موجودة، إذ يضم تماثيل فرعونية فريدة".

تأتي عملية نقل المومياوات الملكية ضمن مشروع ضخم لتطوير أساليب عرض الآثار، وإعادة تنظيم توزيعها في المتاحف نتيجة زيادة عددها في المتحف المصري.

وضم موكب المومياوات الملكية عددا من المومياوات ترجع إلى عصور الأسرة السابعة عشرة، والثامنة عشرة، والتاسعة عشرة والعشرين من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات.

وتحرك موكب المومياوات من المتحف المصري إلى ميدان التحرير ثم إلى ميدان سيمون بوليفار ثم إلى كورنيش النيل حتي حي السيدة زينيب ثم مصر القديمة وحتي منطقة الفسطاط ومتحف الحضارة.

وحظى الحدث بتغطية إعلامية خاصة حيث تم شراء مساحات إعلانية في البلاد العربية والأوروبية، وتأكد حضور عدد من كبار الشخصيات الدولية، فضلًا عن تأكيد 400 قناة تليفزيونية نقلها للحدث، نصفها قنوات عالمية.