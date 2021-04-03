شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بمتحف الحضارة: المتحف يحتوي على آثار 7 حضارات في تاريخ مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمود مبروك، مسئول العرض بمتحف الحضارة، إن المتحف يحتوي على آثار 7 حضارات في تاريخ مصر.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد في حلقة خاصة لاحتفالية الرحلة الذهبية لنقل المومياوات الملكية، أن الإنسان المصري شارك في أول صفحات العلم والمعرفة، والطب والفن في التاريخ.

وأضاف مبروك، مسئول العرض بمتحف الحضارة، أن المرأة المصرية لها دور رئيسي واعتلت العرش منذ القدم.

وكشف مسئول العرض المتحفي بمتحف الحضارة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلع على أقدم آثار في العالم بمتحف الحضارة، كما يضم المتحف على أدوات الجراحة عند قدماء المصريين، التي شهد الجميع على تطورها واقترابها من الموجودة حاليا.