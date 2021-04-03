شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 43 محضر إشغالات وتعديات على الطريق العام بالزينية شمال الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، على تكثيف مجهودات شرطة المرافق لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية والجانبية وتحقيق الانضباط العام ومتابعة المقاهى والمطاعم على مستوى مراكز ومدن الأقصر.

و شنت شرطة المرافق بمحافظة الأقصر اليوم السبت حملة مكبرة بمركز ومدينة الزينية شمال الأقصر تحت إشراف الحكمدار اللواء أشرف منير نائب مدير أمن الأقصر، وتمت أعمال الحملة بقيادة كل من العقيد احمد الهوارى رئيس مدينة الزينية والمقدم خالد الغول مدير شرطة المرافق فى الاقصر.

وأسفرت الحملة عن تحرير 43 محضرا تضمنت 9 محاضر أشغالات، 4 محاضر باعة متجولين، 3 محاضر لمقاهى ضبط بها 16 شيشة، 28 ازالات إدارية.