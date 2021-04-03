شكرا لقرائتكم خبر عن راهبات دير سيدي كرير بالإسكندرية تلقين الجرعة الأولى من لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقت راهبات دير مارجرجس للراهبات في سيدى كرير غرب الاسكندرية، اليوم السبت، الجرعة الأولى من لقاح سينو فارم الصينى المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقال القمص ابرام إميل، الوكيل البابوى في الإسكندرية، راعى الكنيسة المرقسية الكبرى، أن التطعيم للراهبات يأتى في اطار التعاون المستمر بين بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالأسكندرية، ومديرية الشؤون الصحية، مشيراً إلى أنه بالتنسيق مع الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالأسكندرية، تم ارسال اليوم السبت فريق طبى من مديرية الصحة بالأسكندرية إلى دير مارجرجس للراهبات بسيدى كرير لتطعيم الراهبات بالدير ضد فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أنه استقبل الوفد الطبى لدى وصوله الدير، إلى جانب القس لوقا عبدالمسيح مسؤول الأمانة العامة للمستشفيات التابعة للكنائس بالأسكندرية، والأم أثناسيا رئيسة الدير، مشيرا إلى أنه جرى تطعيم جميع الراهبات والاخوات طالبات الرهبنة بالجرعة الأولى من لقاح سينو فارم على أن تؤخذ الجرعة الثانية بعد ثلاثة أسابيع للقضاء على فيروس كورونا.

يشار إلى أن 126 كاهن في الإسكندرية حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح كورونا المستجد.