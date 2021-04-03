شكرا لقرائتكم خبر عن باحثة أزهرية: المسلم عليه أن يُقبل على شهر رمضان بطلب العفو والمغفرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت دينا عامر، الباحثة والحاصلة على دبلومة الشريعة الإسلامية من الأزهر الشريف، إن المسلم عليه أن يسأل نفسه لماذا خلقه الله، والإجابة على هذا السؤال متواجدة في قوله تعالى: «وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالأِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ»، وقوله تعالى: «إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً» أي معمر ومصلح في الأرض.

وتابعت «عامر»، خلال حوارها مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج «حلو الكلام»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن المسلم عليه أن يُقبل على شهر رمضان بطلب العفو والمغفرة، ويعمل أيضا على إصلاح ما بينه وبين الناس قبل قدوم شهر رمضان.

ولفتت إلى أن المسلم عليه أن يكون على صلة مع الله عز وجل طيلة الوقت، وهذا الأمر يتحقق من خلال الصلاة المفروضة على المسلم 5 مرات يوميًا، معقبة: «المسلم ممكن يصلي في أي وقت ويشتكي من أي حد لله عز وجل، ويطلب المغرفة، وحل أي مشاكل، وبإذن الله المشاكل هتتحل».