شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام: الشكر موصول لكل من أسهم في الإخراج الراقي لحفل موكب المومياوات الملكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، الدكتور خالد العمناني وزير السياحة والآثار، على احتفال نقل المومياوات الملكية .

وقال الوزير في بيان: «أتقدم بخالص التهنئة للوزير الصديق خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، على هذا الاحتفال الرائع والراقى لنقل المومياوات من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة بالفسطاط».

وأضاف: «الشكر موصول لكل من أسهم في هذا الإخراج الراقى للموكب والاحتفال العالمى».