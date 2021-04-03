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وزير الإعلام: الشكر موصول لكل من أسهم في الإخراج الراقي لحفل موكب المومياوات الملكية

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محمد طه 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، الدكتور خالد العمناني وزير السياحة والآثار، على احتفال نقل المومياوات الملكية .

وقال الوزير في بيان: «أتقدم بخالص التهنئة للوزير الصديق خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، على هذا الاحتفال الرائع والراقى لنقل المومياوات من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة بالفسطاط».

وأضاف: «الشكر موصول لكل من أسهم في هذا الإخراج الراقى للموكب والاحتفال العالمى».

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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