شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من رضوى البحيري صاحبة الصورة الأشهر في حفل موكب المومياوات الملكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت رضوى البحيري عازفة التيمباني، التي تصدرت صورتها، خلال العزف، احتفالية نقل المومياوات من المتحف المصري إلى متحف الحضارة بالفسطاط، إنها كانت بتشعر الفخر الكبير في الحدث العالمي الذي شهدته مصر.

وأوضحت البحيري، في اتصال هاتفي مع برنامج الحكاية على شاشة إم بي سي: «كنا فخورين بالحدث، وكان علينا العزف بكل جوارحنا»، وختمت حديثها: «كنت مرعوبة جداً».

كان نادر عباسي، مايسترو أوركسترا موكب المومياوات الملكية، كشف أن العازفة رضوى البحيري هي واحدة من فريق الأوركسترارفي دار الأوبرا، وتابع: «حرصت على مشاركتها ومشاركة الكثير من الفتيات في الحدث العالمي للكشف عن عظمة مصر وإنها تمتلك مواهب مميزة».

تأتي عملية نقل المومياوات الملكية ضمن مشروع ضخم لتطوير أساليب عرض الآثار، وإعادة تنظيم توزيعها في المتاحف نتيجة زيادة عددها في المتحف المصري.

وضم موكب المومياوات الملكية عددا من المومياوات ترجع إلى عصور الأسرة السابعة عشرة، والثامنة عشرة، والتاسعة عشرة والعشرين من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات.

وتحرك موكب المومياوات من المتحف المصري إلى ميدان التحرير ثم إلى ميدان سيمون بوليفار ثم إلى كورنيش النيل حتي حي السيدة زينيب ثم مصر القديمة وحتي منطقة الفسطاط ومتحف الحضارة.

وحظى الحدث بتغطية إعلامية خاصة حيث تم شراء مساحات إعلانية في البلاد العربية والأوروبية، وتأكد حضور عدد من كبار الشخصيات الدولية، فضلًا عن تأكيد 400 قناة تليفزيونية نقلها للحدث، نصفها قنوات عالمية.