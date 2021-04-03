شكرا لقرائتكم خبر عن لميس الحديدي عن موكب المومياوات: وقف الخلق ينظرون جميعًا كيف أبني قواعد المجد وحدي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعانت الإعلامية لميس الحديدي بالأغنية التي شدت بها كوكب الشرق أم كلثوم في تعليقها على مشهد موكب المومياوات، قائلة: «وقف الخلق ينظرون جميعًا كيف أبني قواعد المجد وحدي إن مجدي في الأوليات عريق من له مثل أولياتي ومجدي أنا إن قدر الإله مماتي لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدي».

وتابعت الحديدي، في برنامجها «كلمة أخيرة» الذي تقدمه على قناة «ON» السبت: «هكذا شدت أم كلثوم وهكذا وقف الخلق حول العالم يشاهدون ملوك وملكات المصريين في رحلتهم الأخيرة إلى مرقدهم الأخير في متحف الحضارة في مدينة الفسطاط أول عاصمة إسلامية حيث قدم الملايين في العالم التحية عبر 400 كاميرا لمحطات عالمية وعبر مواقع السوشيال ميديا، وسط استقبال ملكي ورئاسي مبهر لأول من عرفوا التوحيد ومن علموا الدنيا الفنون والقوانين والعلوم ومن اخترعوا أسرار التحنيط ليبقى أثرهم شاهدًا عليهم في كل الأزمنة».

وأكملت: «نحن المصريون نشعر بالفخر العظيم لايضاهيه شعور فهؤلاء هم أجدادنا فمن هنا جئنا وهذا هومستقبلنا»، وأضافت: «أن الموكب رسالة سياسية قوية للعالم أجمع أننا دولة قادرة وتنفق على تاريخها وثقافتها وهويتها، ووهي ليست مجرد احتفالية تتجاوز فكرة الاحتفال فهي تعتبر أفضل ترويج سياحي واستثماري لمصر».