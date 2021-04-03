شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة تعلن تضامن مصر ودعمها للأردن في الحفاظ على أمنه واستقراره والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعربت جمهورية مصر العربية، على لسان المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي، عن تضامنها الكامل ودعمها للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وقياداتها الممثلة في الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وذلك في الحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد اى محاولات للنيل منها.

وأكدت رئاسة الجمهورية، في بيان، على أن أمن واستقرار الأردن الشقيق هو جزء لا يتجزء من الأمن القومي المصري والعربي.