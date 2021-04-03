شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: تاريخنا عظيم ومبهر.. و«مصر السيسي» تضيف لمستها في مختلف المجالات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بأن تاريخنا المصري تاريخ عظيم ومبهر ومشرف، حضارةً وأخلاقًا وقيمًا وصروحًا عظيمة، عبر عصوره وأجياله المتلاحقة، بناها جيل إثر جيل فأجيال متعاقبة، بالجهد والعرق وحافظوا عليها بالروح والدم.

وتابع معلقا على حدث موكب نقل المومياوات الملكية: «وها هي مصر السيسي تضيف لمستها وبصمتها في مختلف المجالات والميادين، عمارةً وثقافًة وفكرًا وبناءً للإنسان المصري، تُعنى بتاريخها وحاضرها وتنظر بقوة وتخطط لمستقبل أبنائها والأجيال القادمة بإذن الله تعالى، لم تنس يومًا عظمة تاريخها ولم تغفل أبدًا عن واقعها ومستقبلها، تضيف كل يوم لبنة إلى لبناته القوية المتجذرة في أعماق التاريخ، وتضع لمستها وبصمتها وترسم لوحة عظيمة على لوحاته العريقة المبهرة».

وأضاف وزير الأوقاف: «علينا أن نستلهم من هذه الحضارة روح الجد والاجتهاد والمثابرة، وأن نجعل من ذلك كله وسيلة لتعزيز روح الولاء والانتماء لوطن عظيم وتاريخ مجيد، وإصرارًا على مواصلة هذه المسيرة العظيمة لهذا الوطن العظيم ليتبوأ المكانة التي تليق به بين الأمم كما كان دائمًا، وتحيا مصر التي نفخر ونشرف بانتمائنا إليها وكوننا من أبنائها».

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد استقبل مساء اليوم السبت 22 مومياء ملكية لملوك وملكات مصر لدى وصولهم إلى المتحف القومي للحضارة المصرية .

وقال الرئيس، في تغريدة: «بكل الفخر والاعتزاز أتطلع لاستقبال ملوك وملكات مصر بعد رحلتهم من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية».

يذكر أن عملية نقل المومياوات الملكية تأتي ضمن مشروع ضخم لتطوير أساليب عرض الآثار، وإعادة تنظيم توزيعها في المتاحف نتيجة زيادة عددها في المتحف المصري .

وتحرك موكب المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى ميدان التحرير ثم إلى ميدان سيمون بوليفار ثم إلى كورنيش النيل حتي حي السيدة زينيب ثم مصر القديمة وحتي منطقة الفسطاط وصولا إلى المتحف القومي للحضارة المصرية.