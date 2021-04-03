شكرا لقرائتكم خبر عن القليوبية تسجل صغر كورونا اليوم السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة القليوبية، اليوم السبت، صفر إصابة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة بالقليوبية.

واستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وحتى اليوم على مستوى القليوبية عند 14396.

كما استقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية على الأرقام التالية: «مركز ومدينة الخانكة 1138 حالة إصابة، والعبور 200 حالة، والقناطر الخيرية “918 حالة، وبنها 4419 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1464 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1443 حالة، وشبين القناطر 983 حالة، وطوخ 1892 حالة وقليوب 1025 ومدينة قها 94 وكفر شكر 820 حالات إصابة».

وكانت محافظة القليوبية، قد سجلت امس الجمعة 52 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة بالمحافظة.

وسجل مركز ومدينة بنها أعلى معدل للإصابة امس بعد أن سجل 20 حالات إصابة، جاء بعده في الترتيب مركز طوخ والذي سجل 10 حالات.