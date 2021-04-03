شكرا لقرائتكم خبر عن «حتشبسوت وتحتمس شاركا رغم خلافاتهما».. ماذا قالت صحف العالم عن موكب المومياوات الملكية ؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كانت مصر على موعد مع حدث مهيب اليوم، بنقل 22 مومياء ملكية من المتحف المصري إلى متحف الحضارة.

وحظي الاحتفال باهتمام عالمي كبير، حيث قامت أكثر من 400 قناة تليفزيونية، واهتمت الصحافة العالمية بتغظية الحدث العالمي.

فمن جانبها، قالت «بي بي سي»: مومياوات مصر تمر عبر القاهرة في موكب الحكام القدماء، وذكر الموقع أن المصريين يشهدون موكبًا تاريخيًا لحكام بلادهم القدماء عبر العاصمة القاهرة.

الصحافة العالمية

موقع «nbc» ربط بين الحادث وبين أبطال أسطورة لعنة الفراعنة، قائلا: فض أسطورة «لعنة الفرعون» بينما تستعرض مصر المومياوات القديمة، وأشار إلى إلقاء البعض باللوم على لعنة الفراعنة في سلسلة من الحوادث المؤسفة في مصر في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك السفينة العملاقة التي أغلقت قناة السويس لمدة أسبوع تقريبًا حتى تم تحريرها.

الصحافة العالمية

صحيفة «Die Nachrichten» الألمانية قامت بتغطية إخبارية للحدث، مشيرة إلى أن قاعة المومياوات الملكية في متحف الحضارة الجديد ستصبح مفتوحة في 18 إبريل.

الصحافة العالمية

موقع صحيفة «Nau» السويسرية الناطقة بالألمانية، عنونت قائلة: المومياوات المصرية تنتقل إلى المتحف الجديد في «العرض الذهبي للفراعنة»، ووصف الموقع الموكب بأنه غير مسبوق.

الصحافة العالمية

صحيفة «le point» الفرنسية سلطت الضوء على مفارقة في الموكب وهي أن الملكة التي كانت بين الحاكمين لمصر.

الصحافة العالمية

أما صحيفة «el pais» الاسبانية فعنونت: موكب المومياوات الكبير يسيطر على القاهرة، وذكرت أن الموكب يسلط الضوء على علم المصريات، ويجعل الناس تعير الانتباه للحضارة المصرية.

الصحافة العالمية