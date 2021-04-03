شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي» تعلق على «فصل محمد صلاح من معهد الدراسات المتطورة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ما تردد من شائعات تتحدث عن فصل اللاعب الدولي محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، من المعهد العالي للدراسات المتطورة، مؤكدة أن اللاعب مقيد بالمعهد، والفرصة متاحة أمامه لاستكمال دراسته.

كانت نفس الأزمة أثيرت في 2017، وحينها خرجت وزارة التعليم العالي لتنفي فصل صلاح، موضحة أن اللاعب تقدم بطلب إلى إدارة المعهد، من أجل تجميد قيده في المعهد، وعدم دخول امتحانات عام 2017، حتى يتمكن في وقت لاحق من العودة إلى دراسته.