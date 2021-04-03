شكرا لقرائتكم خبر عن هشام نزيه : وضعت موسيقى حفل موكب المومياوات الملكية في 10 أسابيع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الموسيقار هشام نزيه، مؤلف موسيقى حفل موكب المومياوات الملكية، تفاصيل الموسيقي الذي تم عزفها في الحفل الذي شهده الرئيس عبدالفتاح السيسي. وقال في اتصال هاتفي مع لميس الحديدي، ببرنامج كلمة أخيرة، على شاشة ON E، إنه وضع الموسيقى لموكب المومياوات الملكية في حوالي 10 أسابيع، وتابع: «مصر شعب بيغني وفيها مليون موسيقي».

وتأتي عملية نقل المومياوات الملكية ضمن مشروع ضخم لتطوير أساليب عرض الآثار، وإعادة تنظيم توزيعها في المتاحف نتيجة زيادة عددها في المتحف المصري.

وضم موكب المومياوات الملكية عددا من المومياوات ترجع إلى عصور الأسرة السابعة عشرة، والثامنة عشرة، والتاسعة عشرة والعشرين من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات.

وتحرك موكب المومياوات من المتحف المصري إلى ميدان التحرير ثم إلى ميدان سيمون بوليفار ثم إلى كورنيش النيل حتي حي السيدة زينيب ثم مصر القديمة وحتي منطقة الفسطاط ومتحف الحضارة.

وحظى الحدث بتغطية إعلامية خاصة حيث تم شراء مساحات إعلانية في البلاد العربية والأوروبية، وتأكد حضور عدد من كبار الشخصيات الدولية، فضلًا عن تأكيد 400 قناة تليفزيونية نقلها للحدث، نصفها قنوات عالمية.