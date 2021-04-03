شكرا لقرائتكم خبر عن الموسيقار نادر عباسى: لأول مرة فى التاريخ تعزف أوركسترا على الهواء مع موكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الموسيقار نادر عباسى، إن المسؤولية كانت كبيرة للغاية عليه وعلى الفرقة الموسيقية، مشيرا إلى أنه أول مرة فى التاريخ أن يتم بث مباشر لأوركسترا مع موكب، موضحا أن التزامن والتوقيت الخاص بالأوركسترا مع الموكب كان مضبوطا ومشرفا بشكل كبير، حصلنا على جرأة كبيرة لتنفيذ هذا الأمر.

وأضاف عباسى، خلال مداخلة مع الإعلامى عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" الذى يذاع على قناة mbc: "شاركت فى مسارح مفتوحة وأوبرات كبيرة حول العالم، ولكن لأول مرة يتم ذلك مباشرة بالتزامن مع سير أحد المواكب، وأنا عندى في الأوركسترا عازفين على أعلى مستوى، وكل مجموعة الإيقاع فتيات وكان لابد من مشاركتهم بقوة لإظهار ذلك للعالم، بأن مصر لديها مواهب موسيقية ضخمة تستطيع فعل الأصعب".