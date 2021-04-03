شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تنفى فصل محمد صلاح: مقيد بالمعهد العالى للدراسات المتطورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ما تردد من شائعات تتحدث عن فصل اللاعب الدولى محمد صلاح من المعهد العالى للدراسات المتطورة، وأكدت الوزارة أن اللاعب مقيد بالمعهد، والفرصة متاحة أمامه لاستكمال دراسته.

وأكدت الوزارة أن ما تردد حول فصل اللاعب محمد صلاح من المعهد لا أساس له من الصحة، وأنه مقيد بالفرقة الأولى بشعبة نظم معلومات بالمعهد، وأنه تقدم بطلب للمعهد للاعتذار عن أداء الامتحانات بسبب احترافه خارج البلاد، وأن الوزارة حرصًا منها على مستقبله لاستكمال مسيرته الاحترافية وافقت على وقف قيده حتى يتمكن من أداء الامتحانات خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت الوزارة، أن ذلك عملا بنص المادة (30) من القرار الوزارى رقم 1088 لسنة 1987 بشأن تنظيم قواعد وقف قيد الطلاب بالمعاهد العليا، وتمت كافة الإجراءات المتبعة وفق صحيح القانون فى هذا الشأن.