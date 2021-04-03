شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الآثار: ألفنا أغانى فرعونية خاصة للحفل ونستعد لافتتاح المتحف الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار: الإعداد للحفل بدأ منذ عام تقريبا، وبقالنا كام يوم ما روحناش بيوتنا، وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستقبال المومياوات الملكية رسالة للعالم.

وأضاف العناني خلال مداخلة مع برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن متحف الحضارة سيفتح أبوابه غدا في تمام الساعة التاسعة صباحا، معقبا:" بسبب الحفل العالم كله بيتكلم عن مصر"، مؤكدا أنه تم تأليف أغاني فرعونية خاصة للحفل، ووعد وزير السياحة والآثار، بحفل آخر عالمي أثناء افتتاح المتحف المصرى الكبير.