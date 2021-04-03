شكرا لقرائتكم خبر عن ملحن عرض المومياوات: اتفقنا على الغناء بالفرعونية واشتغلت مع 200 عازف 3 شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر الموسيقار هشام نزيه، ملحن موسيقى موكب المومياوات الملكية عن فرحته بالنجاح الباهر، معلقا: "محظوظ أني وارث الإرث الكبير ده.. وأنى ألحن لمرور 22 ملكا وملكة أدوا للحضارة المفهوم الحضارى ومعناه، فرصة لا تعوض طول عمرنا.. وعظمة.. واقولهم من قلبى ممتن اننى انتمى لهذه الحضارة ومحظوظ جدا".

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدى عبر برنامجها كلمة أخيرة المذاع على قناة on، : " ولازم اعمل موسيقى لأن اللى معدين دول مش أى حد.. والكورال بيغنوا من اللغة المصرية القديمة تم اختيارها مخصوص لمناسبة اللحن.. وشارك معايا فريق كبير.. وعملت اللحن وتم الاتفاق بالغناء بالفرعونى.. وكنا متوفقين بشكل كبير".

وتابع أن فترة تلحين الأغانى أخذ من شهرين ونصف لـ3 أشهر، مضيفا: ما يقرب من 200 عازف ومغني عملت معهم، وفى بداية المداخلة قامت لميس الحديدى بالتصفيق على الهواء مباشرة على موسيقى موكب المومياوات اليوم.