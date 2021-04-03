شكرا لقرائتكم خبر عن هاشتاج #موكب_المومياوات_الملكية يتصدر ترند توتير فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعشرات الآلاف من التغريدات والتدوينات، تصدر هاشتاج "موكب المومياوات الملكية"، قائمة ترند تويتر العالمى، بالتزامن مع عرض الاحتفال بنقل الموكب الملكى، من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة فى الفسطاط، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.



ترند تويتر العالمى

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، موكب المومياوات الملكية على أبواب المتحف القومى للحضارة بالفسطاط، وعبر الرئيس عن تطلعه لاستقبال ملوك وملكات مصر بعد رحلتهم من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية.

وكتب الرئيس على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: "بكل الفخر والاعتزاز أتطلع لاستقبال ملوك وملكات مصر بعد رحلتهم من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية.. أن هذا المشهد المهيب لدليل جديد على عظمة هذا الشعب الحارس على هذه الحضارة الفريدة الممتدة فى أعماق التاريخ.. إننى أدعو كل المصريات والمصريين والعالم أجمع لمتابعة هذا الحدث الفريد، مستلهمين روح الأجداد العظام، الذين صانوا الوطن وصنعوا حضارة تفخر بها كل البشرية، لنكمل طريقنا الذى بدأناه.. طريق البناء والإنسانية".

وخرجت المومياوات الملكية، من المتحف المصرى بالتحرير، فى موكب مهيب يليق بعظمة الأجداد، ويبلغ عددها 22 مومياء ملكية، ترجع إلى عصور الأسر 17، 18، 19، 20، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، من بينهم مومياء الملك رمسيس الثانى، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك ستى الأول، والملكة حتشبسوت، والملكة ميرت آمون زوجة الملك أمنحتب الأول، والملكة أحمس نفرتارى.