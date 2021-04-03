شكرا لقرائتكم خبر عن عودة تشغيل محطة السادات بالخط الأول والثانى للمترو بعد وصول موكب المومياوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعادت شركة المترو فتح محطة أنور السادات أمام الجمهور منذ قليل، عقب انتهاء فاعليات نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بميدان التحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط.

وكانت شركة المترو، أكدت اليوم أن قطارات الخطين الأول والثانى مستمرة طوال اليوم دون أن تتوقف بمحطة أنور السادات، ويستمر تشغيل باقى المحطات بشكلٍ طبيعي، حيث قررت غلق مداخل ومخارج محطة أنور السادات بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.

وتحرك مسار الموكب من المتحف المصرى بميدان التحرير مروراً بميدان سيمون بوليفار وكورنيش النيل بحيى السيدة زينب ومصر القديمة، وصولا لمتحف الحضارات، بواسطة عربات صنعت خصيصا لنقل مومياوات ملوك الفراعنة فى موكب مهيب من مكان عرضها الحالى بالمتحف المصرى بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط.

وخلت الشوارع التى سلكها مسار موكب المومياوات الملكية من المارة والسيارات، كما تزامن مع موكب المومياوات الملكية افتتاح القاعة المركزية وقاعة المومياوات الملكية بالمتحف القومى للحضارة المصرية وتجهيزها خصيصًا لذلك الحدث بهدف الحفاظ على سلامة المومياوات.