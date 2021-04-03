شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان أحمد حلمي عن مشاركته في موكب المومياوات: "فخور إن جنسيتي مصري" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان أحمد حلمي، إنه شعر بشعور غريب عند مشاهدة موكب نقل 22 مومياء لملوك مصر، وقال: "شعرت بقشعرة عندما شاهدت الموكب والعرض بالكامل، وأول ما دخلت المتحف المصري الكبير شاهدت هيئة وعظمة، ليست فقط هيبة المبنى، وإنما هيبة المقتنيات والآثار الموجودة".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" الذي يذاع على قناة mbc: "إزاي مصر حلوة كدة، أنا حقيقي فخور ببلدي، وأنا كنت أشاهد الافتتاح على الهاتف الجوال، ومشاركتنا في مثل هذا الحدث فخر، وأنا فخور أن جنسيتي مصري".