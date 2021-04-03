شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة السعودى يهنئ مصر بحفل المومياوات الملكية: الحضارة الكبيرة فى أيد أمينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الأمير بدر بن عبد الله بن محمد بن فرحان، وزير الثقافة فى المملكة العربية السعودية، مصر وقيادتها وشعبها، بنجاح الحفل المبهر لنقل المومياوات الملكية المصرية، من المتحف المصرى إلى متحف الحضارة المصرية فى الفسطاط، اليوم السبت، مؤكدا أن الحضارة الكبيرة فى أيد أمينة.

وكتب وزير الثقافة، عبر حسابه على تويتر: "خالص التهانى للأشقاء فى جمهورية مصر العربية، لنجاح موكب المومياوات الملكية ونقلها إلى المتحف القومى للحضارة المصرية، الحضارة الكبيرة.. فى أيدٍ أمينة".



وزير الثقافة السعودى

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، موكب المومياوات الملكية على أبواب المتحف القومى للحضارة بالفسطاط، واستمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى شرح مفصل عن متحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط من وزير الآثار الدكتور خالد العنانى.

وأجرى الرئيس بصحبة وزير الآثار، جولة تفقدية داخل المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، قدم وزير الآثار شرحا مفصلا الرئيس عبدالفتاح السيسى لمحتويات المتحف القومى الحضارة المصرية قبل وصول الموكب الذهبى.

كما أهدت وزارة الآثار، الرئيس عبدالفتاح السيسى التذكرة رقم 1 للمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط قبل وصول الموكب الذهبى.

وشارك عدد من الفنانين المصريين، على رأسهم الفنان محمد منير وحسين فهمى ويسرا، نيللى كريم، أحمد عز، أحمد حلمى، كريم عبد العزيز، أحمد السقا، منى زكى، ومن غير المصريين، التونسية هند صبرى، فى حفل انطلاق الموكب الذهبى للمومياوات الملكية من متحف التحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.