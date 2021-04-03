شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة النادى الأهلى تصل مطار القاهرة بعد التعادل مع المريخ السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم السبت، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى قادمة من مطار الخرطوم الدولى على متن طائرة خاصة لشركة مصر للطيران الرحلة رقم Ms3201، بعد أداء مباراة المريخ السودانى فى الجولة الخامسة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

قامت سلطات مطار القاهرة الدولى، بإنهاء إجراءات وصول بعثة الأهلى عبر صالة 4 بالمطار والمخصصة للرحلات الخاصة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة.

وتعادل الأهلى مع المريخ 2/2 فى المباراة التى جمعتهما عصر اليوم، السبت، على ملعب الجوهرة الزرقاء فى العاصمة السودانية الخرطوم فى الجولة الخامسة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، وبذلك يرتفع رصيد الأهلى إلى 8 نقاط ويرتفع رصيد المريخ إلى نقطتين.

وبذلك يصعد الأهلى لربع نهائى دورى أبطال أفريقيا فى المركز الثانى خلف سيمبا المتصدر بـ13 نقطة بعد فوزه على فيتا كلوب بالنتيجة ذاتها، وتعادل مع فيتا بالقاهرة بهدفين لمثلهما كما خسر من المريخ اليوم بهدفين لهدف.