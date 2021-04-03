شكرا لقرائتكم خبر عن عضو "العليا للمتاحف": مصر عاشت ملحمة سلام ومحبة من ملوك مصر لكل شعوب الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مختار الكسبانى، عضو اللجنة العليا للمتاحف، أن مصر عاشت اليوم ملحمة سلام ومحبة من ملوك مصر لكل شعوب الأرض، وذلك خلال عملية نقل الموكب الذهبى للمومياوات الملكية للمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط.

وأضاف الكسبانى، فى لقائه مع الإعلامى محمد الباز، ببرنامج "آخر النهار" الذى يذاع عبر قناة النهار، أن لقب فرعون على القدماء المصريين خاطئ، لأن فرعون كان يطلق على الحاكم فقط فى هذه الحقبة وليس كل المصريين القدماء، متابعا: "العالم لن ينام اليوم من فرحة عملية نقل المومياوات الملكية، واليوم مصر جعلت العالم يعيش فى فرحة لا يضاهيها أى شىء آخر".

وأشار إلى أنه بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا، سيتأتى السياح إلى مصر من كل مكان لرؤية الآثار المصرية وعظمة الحضارة.