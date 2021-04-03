شكرا لقرائتكم خبر عن زاهى حواس: موكب المومياوات ضم ملوك مصر فى عصرها الذهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور زاهى حواس، إن مئات المؤسسات الإعلامية كانت تغطى حدث موكب المومياوات، ومهتمة به وبالأثريين المصريين، مؤكدا أن محطة cnn طلبت منه إجراء حوار معه لمدة 7 دقائق، مشيدا بما تم نشره عن نقل مومياوات الملوك والملكات من المتحف المصرى القديم بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة في مصر القديمة بمنطقة الفسطاط.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" الذى يذاع على قناة mbc: "كل الملوك الذين كانوا فى الموكب، هم من حكموا مصر فى عصرها الذهبي، وامتدوا بالمملكة المصرية إلى أكبر مساحة ممكنة، وكان معظمهم قادة محنكين وأقوياء مثلوا عظمة ومهابة مصر الغالية".

وقال: "المصريين الآن أصبح لديهم اهتمام كبير بتاريخهم العظيم، وأصبح لديهم رغبة في معرفة الكثير عنهم، وأقول أننا شعب لا يوجد له مثيل، ولنا عادات وتقاليد ليست موجودة في شعوب أخرى، وأنا أثق أن الشعب المصرى سيتوجه بأعداد كبيرة لمشاهدة المومياوات التي تم نقلها للمتحف".