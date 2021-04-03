شكرا لقرائتكم خبر عن زاهي حواس لقناة أمريكية: العالم بإمكانه متابعة أسرار الملوك الـ22 قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شبكة ان بي سي الأمريكية إن البعض لديه مخاوف بسبب لعنة الفراعنة وهو الأمر الذي ‏استطاعت مصر التغلب عليه وتجاهله، حيث أقامت موكبا مهيبا لنقل مومياوات 22 ملكا وملكة ‏من المتحف المصري إلى متحف الحضارة في مشهد اتجهت إليه أنظار العالم.‏

ومن جانبه نفى عالم الآثار المصري زاهي حواس الشائعات، قائلا لشبكة ان بي سي نيو : "قبل أن تسير ‏المومياوات اليوم في شوارع القاهرة ، حدثت أشياء في مصر .. الكل يقول هذه لعنة المومياء ، لكنني ‏أقول هذه غير صحيح ليست لعنة المومياء.. اللعنة لعبة جيدة في الأفلام والصحف ، لكنها ليست ‏صحيحة لا توجد لعنة على الإطلاق".‏

وأضاف حواس إن السكان المحليين والسياح الأجانب سيتمكنون من رؤية "الأسرار" التي ‏تحتفظ بها كل مومياء بأنفسهم بمجرد عرضها"، وأضاف أن "العرض مهم جدا ليس فقط لمصر ‏ولكن للعالم كله لأن 22 ملكا سوف يسيرون في شوارع القاهرة كسحر".‏

وأغلقت السلطات الطرق على طول نهر النيل لحضور موكب ملكي متقن أطلق عليه اسم "العرض ‏الذهبي" ، والذي تم تصميمه لإثارة الاهتمام بالمجموعات الأثرية الغنية المصرية.‏

وقالت ان بي سي، نقل الموكب الذهبي 18 ملكًا وأربع ملكات ، معظمهم من العصر القديم للمملكة ‏الحديثة ، في مركبات لامتصاص الصدمات وكبسولات مصممة خصيصًا مليئة بالنيتروجين لضمان ‏حمايتها.‏

وسافرت الكنوز الفرعونية على بعد حوالي 5 كيلو متر من المتحف المصري ، الذي افتتح في عام 1902 في ‏ميدان التحرير بوسط القاهرة ، إلى موطنهم الجديد في المتحف الوطني للحضارة المصرية في ‏الفسطاط - موقع عاصمة مصر في عهد الأسرة الأموية بعد الفتح العربي.