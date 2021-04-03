شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ الرئيس والشعب بافتتاح متحف الحضارة وموكب المومياوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصرى، بافتتاح متحف الحضارة المصرية، وموكب المومياوات الملكية.

وقال رئيس الإنجيلية في رسالة له: "نشعر بفخر و اعتزاز عظيم لهذا الحدث الاستثنائي المهيب، الذي يعكس بهاء حضارتنا المصرية العريقة".

وأضاف: "اليوم يشهد العالم أجمع على قدرة أبنائنا في بناء دولة عصرية حديثة، على خطى عظمة أجدادنا المصريين".

وكان الرئيس السيسى قد استقبل موكب المومياوات الملكية على أبواب المتحف القومى للحضارة بالفسطاط، وعبر الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن تطلعه لاستقبال ملوك وملكات مصر بعد رحلتهم من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية.

وكتب الرئيس على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: "بكل الفخر والاعتزاز أتطلع لاستقبال ملوك وملكات مصر بعد رحلتهم من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية.. أن هذا المشهد المهيب لدليل جديد على عظمة هذا الشعب الحارس على هذه الحضارة الفريدة الممتدة فى أعماق التاريخ.. إننى أدعو كل المصريات والمصريين والعالم أجمع لمتابعة هذا الحدث الفريد، مستلهمين روح الأجداد العظام، الذين صانوا الوطن وصنعوا حضارة تفخر بها كل البشرية، لنكمل طريقنا الذى بدأناه.. طريق البناء والإنسانية"