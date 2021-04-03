نشرة الحوادث المسائية.. تأمين خاص لــ"موكب المومياوات" و4 أحكام هامة من "الدستورية العليا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويستعرض "الخليج 365" خلال السطور التالية أهم الأخبار على مدار اليوم:

بالصور.. مساعدو وزير الداخلية يتفقدون الإجراءات الأمنية لاحتفالية نقل المومياوات

تفقد مساعدو وزير الداخلية، مساء اليوم السبت، محيط ميدان التحرير؛ لمتابعة إجراءات تأمين الاحتفال بالحدث العالمي بنقل المومياوات الملكية من متحف بالتحرير إلى المتحف الحضارة بمنطقة الفسطاط.

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مصدر أمني يُكذب ادعات زيادة الجريمة في مصر

نفى مصدر أمني صحة ما تم إذاعته بأحد البرامج بإحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن الإدعاء بارتفاع معدلات الجريمة فى مصر نظرًا لغلاء المعيشة زاعمًا انشغال وزارة الداخلية بالتضييق على المعارضين السياسيين ومحاولة غلق قنواتهم الإعلامية بدلاً من التركيز على الحد من ارتفاع معدلات الجرائم.

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احتفالية "نقل المومياوات".. 7 طرق بديلة خلال 150 دقيقة

أعلنت وزارة الداخلية عن إغلاق عدة محاور مرورية أمام حركة السيارات والأفراد اليوم السبت، في إطار الاحتفال بالحدث العالمي بنقل المومياوات الملكية من متحف بالتحرير إلى متحف الحضارة بمنطقة الفسطاط.

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تجديد حبس 8 متهمين في "انهيار عقار جسر السويس" 15 يومًا

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، اليوم السبت، تجديد حبس 8 أشخاص 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم في واقعة انهيار عقار جسر السويس، والذي أسفر عن مصرع 24 شخصا وإصابة 25 آخرين.

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الداخلية تكشف تفاصيل تعرض سيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة للضرب في الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو لتعرض سيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة للضرب من قبل بعض الأشخاص في الشرقية.

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الدستورية تقضي بعدم قبول طعن نقيب المحامين على اعتماد لائحة "مركز التعليم المفتوح"

قضت المحكمة الدستورية، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، اليوم السبت، بعدم قبول الدعوى المقامة من نقيب المحامين طعنًا على دستورية قراري وزير التعليم العالي، بصفته الرئيس الأعلى للجامعات، رقمي 18 و19 لسنة 1991، باعتماد لوائح مركز القاهرة للتعليم المفتوح.

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الدستورية تُبطل إسناد الفصل في المنازعات الإدارية للمحكمة الابتدائية بقانون "المستنقعات"

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، بعدم دستورية نص المادة (9) من القانون رقم 57 لسنة 1978 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات، فيما تضمنه من إسناد الفصل في المنازعات ذات الطبيعة الإدارية إلى المحكمة الابتدائية.

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الدستورية تُبطل حرمان "الزوج الأرمل" من الحصول على معاش زوجته بنقابة التجاريين

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة اليوم السبت برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، بعدم دستورية نص المادة (85) من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين، فيما تضمنه من قصر المعاش المستحق لعضو النقابة على الزوجة الأرملة، دون الزوج الأرمل.

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الداخلية تستخرج بطاقة الرقم القومي لمواطنين بمنازلهم

قام قطاع الأحوال المدنية، بتلبية التماس عدد من الحالات الإنسانية، من (كبار السن وغير القادرين على الحركة، وذوي الاحتياجات الخاصة والحالات الصحية الحرجة)، وتقديم المساعدة لهم في استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي الخاصة بهم.

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