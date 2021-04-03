"نزيف الأسفلت".. مصرع وإصابة 8 أشخاص في حادث بطريق السويس الصحراوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

شهد طريق مصر السويس الصحراوي، اليوم السبت، حادثا مروعا، نتج عنه مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين، إثر حادث انقلاب أتوبيس على الطريق.

كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا من أحد الأشخاص بلاغا يفيد بوجود حادث تصادم على طريق السويس الصحراوي، ووجود وفيات ومصابين.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة محل البلاغ بالفحص تبين مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالعديد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقيهم العلاج اللازم.

وتم نقل الجثتين على المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي انتدبت الطب الشرعي لتحديد، واستخراج تصريح الدفن وتسليمهم لذويهم.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.