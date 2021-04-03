إعادة فتح الطرق بعد نقل المومياوات الملكية إلى المتحف الحضاري بالفسطاط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية عن إعادة فتح الطرق التي أغلقتها على مدار الساعات القليلة الماضية أمام حركة السيارات والأفراد، أثناء الاحتفال بالحدث العالمي بنقل المومياوات الملكية من متحف بالتحرير إلى متحف الحضارة بمنطقة الفسطاط.

الطرق التي أعادت وزارة الداخلية فتحها جاءت على النحو التالي:

- جميع منافذ الدخول والخروج إلى ميدان التحرير والمنافذ المؤدية إليه من كوبرى 6 أكتوبر وكوبرى 15 مايو، وكذا غلق مطالع كوبرى 6 أكتوبر القادمة إلى شارع النيل وغلق كوبرى الجلاء فى الاتجاه القادم من الجيزة.

- منطقة الكورنيش والشوارع الجانبية المؤدية له بدءًا من كوبرى قصر النيل حتى منطقة الاحتفال، وكذلك غلق كوبري الجامعة وكوبري عباس للقادم من الجيزة، وطريق (مصر – حلوان) فى اتجاه ميدان أثر النبي، وكذا غلق منازل كوبري المنيب وطريق الأوتوستراد التي تؤدى إلى ميدان أثر النبي.

- محطة مترو السادات منذ الساعة 12ظ حتى الساعة 9م .