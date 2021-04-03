لا نتصيد الأخطاء.. "رياضة النواب": طلبات الإحاطة هدفها حل المشكلات وخدمة الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أهدى النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب بالبرلمان، درع مجلس النواب ودرع اللجنة إلى محافظ البحيرة اللواء هشام آمنة، وهو ما أثنى عليه المحافظ، بقوله: "ذلك التكريم وسام على صدري".

جاء ذلك خلال استقبال محافظ البحيرة، اليوم السبت، لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، التي تقوم بزيارة إلى محافظتي البحيرة والإسكندرية؛ لتفقد أوضاع عدد من مراكز الشباب.

وقال النائب محمود حسين إن زيارة اللجنة إلى محافظة البحيرة هدفها متابعة عدد من طلبات الإحاطة التي تقدم بها أعضاء مجلس النواب بالمحافظة؛ من أجل العمل على تقديم كل الدعم لها.

وأضاف رئيس لجنة الشباب بالبرلمان أن الزيارة لا تهدف إطلاقًا إلى اصطياد الأخطاء؛ ولكن للوقوف على المشكلات والعمل على حلها، سواء من خلال وزارة الشباب أو محافظة البحيرة، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي بذلها اللواء هشام آمنة، لخدمة شباب البحيرة.

وطلب الدكتور محمود حسين من وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة، ضرورة تهيئة المناخ المناسب لذوي الإعاقة داخل مراكز الشباب؛ لتكون محافظة البحيرة هي النموذج الأول في مصر في تلك التجربة التي يجب أن تعمم على مستوى مراكز شباب الجمهورية.

وأكد رئيس لجنة الشباب بالبرلمان أن اللجنة تشهد تمثيلًا رياضيًّا غير مسبوق؛ حيث تضم كوادر شبابية ومدربي كرة قدم وأبطالًا رياضيين في الألعاب الفردية، فضلًا عن وجود نجوم كبار في عالم كرة القدم، إلى جانب خبرات برلمانية كبيرة.

وقام اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتقديم درع المحافظة لرئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، مشددًا على أهمية التعاون المثمر بين السلطتَين التنفيذية والتشريعية؛ خصوصًا أن الهدف واحد، وهو خدمة المواطن.

وأكد محافظ البحيرة أن إهداء درع المحافظ إلى لجنة الرياضة بالبرلمان، يأتي تقديرًا لجهودها في خدمة الشباب.

​