شكرا لقرائتكم خبر عن زغاريد في منازل وشوارع المنيا عقب انتهاء موكب المومياوات الملكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت من شرفات العديد من المنازل والطرقات بشوارع محفظة المنيا، الزغاريد وسادت أجواء فرحة وفخر، وحمل بعض الأطفال أعلام مصر، عقب انتهاء بث موكب المومياوات الملكية.

ونشر عدد من رواد السوشيال ميديا، عبارات انبهار وفخر وسعادة بما قدمته مصر في الرحلة الذهبية لملوك مصر.

كانت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، خصصت شاشات عرض، داخل مراكز الشباب والأندية، في المدن والقرى، وكذلك مديرية الثقافة بالمحافظة، من خلال قصور وبيوت الثقافة، ونوادي الأدب، لنقل الحدث الكبير الخاص لنقل بث الحدث العالمي لرحلة المومياوات الملكية، إلى المتحف الحضاري.

ضم موكب المومياوات الملكية 22 مومياء ملكية بينها 18 ملكًا من الرجال و4 ملكات، تعود إلى عصور الأسر السابعة عشر، والثامنة عشر، والتاسعة عشر والعشرين.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي ملوك وملكات مصر، لدى وصولهم إلى مكان مرقدهم الأخير في المتحف القومي للحضارة المصرية .

وقال الرئيس، في تغريدة: «بكل الفخر والاعتزاز أتطلع لاستقبال ملوك وملكات مصر بعد رحلتهم من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية».