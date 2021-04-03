شكرا لقرائتكم خبر عن الإنجيلية تهنئ السيسي والشعب بنجاح موكب نقل المومياوات : على خطى عظمة الأجداد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، بافتتاح متحف الحضارة، وموكب المومياوات الملكية.
وقال رئيس الإنجيلية: «نشعر بفخر واعتزاز عظيم لهذا الحدث الاستثنائي المهيب، الذي يعكس بهاء حضارتنا المصرية العريقة». وأضاف: «اليوم يشهد العالم أجمع على قدرة أبنائنا في بناء دولة عصرية حديثة، على خطى عظمة أجدادنا المصريين».
-
الوضع في مصر
-
اصابات
185,922
-
تعافي
143,575
-
وفيات
10,954