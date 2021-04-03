شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج عمرو عزيز.. 10 معلومات عن بطل إخراج ملحمة نقل المومياوات الملكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وراء كل عمل فني، قائد ومايسترو يخرجُه في أفضل ثوبٍ له، وقائد اليوم هو المخرج عمرو عزيز، من كان وراء ملحمة إخراج موكب نقل المومياوات الملكية.

«المصري اليوم» تستعرض 10 معلومات عن مخرج موكب نقل الموامياوات الملكية.

1. ولد عمرو عزيز في 30 أغسطس 1977.

2. تخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة، بتاريخ 2000، وفقًا لموقع «السينما. كوم».

3. في العام نفسه، التحق بالمعهد العالي للسينما قسم السيناريو، وتخرج في عام 2004.

4. بدأ «عزيز» خطواته في الإعلام، من حوالي أكثر من ٢٤ سنة، كانت بدايته، تدريب كمساعد مخرج في الدراما.

5. في عام ٢٠٠٤ بعد التخرج، اتجه للعمل كمساعد مخرج للبرامج مع عماد الغول، وفقًا لموقع «ديارنا».

6. أخرج «عزيز» العديد من حفلات الفنانين مثل شيرين ومحمد منير.

7. ساهم عزيز أيضًا في تأسيس قنوات CBC.

8. وفيما بعد، استكمل باقي مجموعة القنوات مثل: CBC سفرة، وExtra News، وCBC TWO كمدير لإدارة الإخراج حتى ٢٠١٦.

9. بدأ تجربته مع تأسيس مجموعة قنوات DMC في 2016، مع العمل كمخرج للعديد من البرامج فعلى سبيل المثال وليس الحصر، «تع اشرب شاي»، و«أنا وبنتي»، «الموسم الأول»، و«قهوة أشرف»و«حواديت لميس»، وفقًا لـ«ديارنا».

10. أخرج «عزيز» العديد من الفعاليات مثل حفل افتتاح منتدي شباب العالم الأول والثالث بشرم الشيخ، وحفل افتتاح وختام مهرجان القاهرة السينمائي الثلاث دورات السابقة، وكذلك افتتاح مسجد الفتاح العليم وكنيسة القيامة.