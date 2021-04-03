شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الكبار بجامعة الزقازيق تستعرض انجازات التربية النوعية في محو الأمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت وحدة تعليم الكبار بجامعة الزقازيق، اليوم السبت، ورشة عمل بكلية التربية النوعية، حول «إنجازات واسهامات كلية التربية النوعية في محو الأمية وتفعيل دور المجلس التنفيذي والطلاب في المشروع في الفترة من ٢٠٢١/٢٠١٨، ومناقشة الجوانب الإيجابية والسلبية، ومتطلبات تحديث وتطوير الإجراءات السائدة من خلال توعية وتثقيف وتحفيز الطلاب للاستمرار في مشروع محو الأمية ، خلال إبريل ويوليه 2021، ونشر ثقافة المشاركة في محو الأمية، بدءاً من الفرقة الثانية حتي يتمكن الطلاب من المشاركات في الدورات الامتحانية المختلفة، بدلا من التركيز على دور أبريل أو يوليو، وضع تصور لكيفية تكريم الطلاب المتميزين في إنجاز مشروع محو الأمية، وضع تصور لكيفية المشاركة في مبادرة حياة كريمة من خلال طلاب الكلية، وذلك تحت رعاية الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، والدكتورة غادة شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ووالدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة مرفت عسكر المشرف على قطاع الدراسات العليا والبحوث.

أكد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق ، على أهمية دور الجامعة في التعامل مع القضايا المجتمعية والمساهمة في مواجهة التحديات التنموية، ويأتي على رأس هذه التحديات مشكلة الأمية ، موجهًا إلى تعزير مشاركة الطلاب في محو الأمية ، وتفعيل الآليات اللازمة لذلك ، من خلال وحدة تعليم الكبار بالجامعة، كما عبر عن تطلعه إلى أن تكون محافظة الشرقية ، كبيئة خصبة للجامعة خالية من الأمية، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية ذلك في إطار استراتيجية الدولة ، ورؤية مصر 2030، وما تشهده من مشروعات تنموية تنال الاهتمام من قبل الإرادة السياسية.

فيما أكد الدكتور محمد الفقي مدير وحدة تعليم الكبار، على أهمية دور طلاب الجامعة في المشاركة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وتحقيق شعار قرية بلا أمية.