شكرا لقرائتكم خبر عن موجة حارة وأتربة .. الأرصاد الجوية تكشف حالة طقس الأسبوع: اتخذوا كل التدابير اللازمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الـ5 أيام المقبلة، والتي تبدأ غدا الأحد 4 أبريل حتى الخميس 8 أبريل.

وقالت الهيئة إن القاهرة والمحافظات سوف تشهد حالة من التقلبات في الطقس، ستظهر في ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى حركة الرياح التي تمتد في عدد كبير من المحافظات محملة بالأتربة العالقة في الجو.

وقالت الهيئة إن ارتفاع درجات الحرارة سترتفع بشكل مفاجئ غدا الأحد 4 أبريل وستصل يوم الثلاثاء إلى 38 درجة، وهو أعلى درجات الارتفاع على مناطق في القاهرة ومحافظات الصعيد.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين الاستعداد واتخاذ كل التدابير اللازمة، لمواجهة تقلبات الأحوال الجوية المتوقعة خلال الأسبوع الحالي.

طقس الأحد 4 أبريل

تشهد البلاد خلال هذا اليوم تقلبات في الأحوال الجوية، وارتفاع في درجات الحرارة ما بين 3 إلى 8 درجات في معظم مناطق القاهرة والمحافظات مع انتشار الأتربة والرمال العالقة في الجو.

طقس الإثنين 5 أبريل

البلاد ستشهد حركة الرياح محملة بالأتربة والرمال العالقة خلال فترة النهار على بعض المناطق في القاهرة الكبرى، وكذلك على محافظات جنوب الصعيد والوجه البحري، مع نشاط في حركة الرياح على مناطق أقصى غرب البلاد.

طقس الثلاثاء 6 أبريل

خبراء الأرصاد يتوقعون ظهور يوم الثلاثاء المقبل أتربة عالقة في فترة النهار في القاهرة والجيزة، وكذلك محافظات جنوب الصعيد وجنوب الصعيد، كما تشهد أيضا تلك المحافظات خلال هذا اليوم نشاطا في حركة الرياح على مدن أقصى غرب البلاد وستكون مثيرة للرمال والأتربة.

طقس الأربعاء 7 أبريل

تتوقع هيئة الأرصاد أن تسود حالة الطقس في هذا اليوم أتربة ورمال عالقة في فترة النهار على محافظات القاهرة الكبرى، والوجه البحري.

طقس الخميس 8 أبريل

من المتوقع أن تشهد البلاد خلال هذا اليوم انتشار أتربة عالقة في خلال فترة النهار، على محافظات القاهرة الكوبري وأيضا الوجه البحري، مع وجود حركة الرياح على مناطق جنوب سيناء.