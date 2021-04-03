شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الشرقية: إجراء منظار جيوب أنفية للمرة الأولى بمستشفي فاقوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه في إطار رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بمستشفيات الصحة، قام الفريق الطبي بقسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفي فاقوس النموذجى، بمشاركة الدكتور سامي لاشين، والدكتور تامر الحاوي أخصائي جراحة الأنف والأذن والحنجرة، والدكتور جمال كيلاني طبيب التخدير، وفنيين الأشعة وهيئة تمريض العمليات بالمستشفي، بإجراء عملية منظار جراحي دقيقة وعاجلة، للمرة الأولي بالمستشفي، لحالة تبلغ من العمر ٣٠ عام، وتعاني من إنسداد شديد بالأنف مصاحب بصداع مؤلم ومستمر.

وأضاف أنه بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، تبين وجود لحميات بالجيوب الأنفية، وإعوجاج بحاجة الأنف، وتضخم بالغضارف الأنفية، حيث قام الفريق الطبي بإجراء الجراحة بإستخدام منظار الجيوب الأنفية الجراحي، وتم إجراء إستعدال الحاجز الأنفي، بالإضافة لإجراء تجميل لغضاريف الأنف، والحالة الآن مستقرة وتحت الملاحظة الطبية، بإشراف مدير المستشفي.

وقدم وكيل الوزارة الشكر للفرق الطبية المشاركة من الأطباء، وهيئة التمريض، والخدمات المعاونة، ومدير المستشفي، علي الجهود المبذولة لصالح المرضي بالمحافظة.