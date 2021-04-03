شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الحملة القومية للتحصين ضد جدري الأغنام في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عادل عبدالمنعم مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية، اليوم السبت، عن بدء الحملة القومية الأولى لعام 2021 للتحصين ضد مرض التهاب الجلد العقدي وجدري الأغنام، وذلك تحت رعاية محافظ المنوفية، وعلى مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة.



وأوضح مدير مديرية الطب البيطري ، عن عمل زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض التهاب الجلد العقدي وجدري الأغنام وتعريف المربين بالمرض وأعراضه ومدى خطورته علي الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر.



وأكد محافظ المنوفية ، علي أن الدولة تبذل قصارى جهدها للسيطرة علي الأمراض المستوطنة من خلال الحملات المكثفة والمستمرة طوال العام لحماية الثروة الحيوانية والحد من انتشار الأمراض، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، بالتنسيق الكامل مع كافة الأجهزة المعنية لتقديم الدعم الكامل والتسهيلات اللازمة، والإعلان عن الحملة القومية لتوعية المواطنين بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها من الأمراض.