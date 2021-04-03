شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يبحث مع «الأبنية التعليمية» مشروعات حياة كريمة بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقي اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، اللواء يسري عبد الله رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية وذلك لمناقشة موقف المشروعات التي تنفذها الهيئة ضمن المبادرة الرئاسية" حياة كريمة".

وأكد الزملوط أنه تم الإتفاق علي سرعة الإنتهاء من المشروعات الحالية البالغ عددها ٨ مشروعات مابين إنشاء مدارس جديدة وصيانة وتطوير البعض الآخر، كما تم الإتفاق علي البدء الفوري في أعمال إنشاء مبني مديرية التربية والتعليم بمقر مجمع المصالح الحكومية المميكن الجاري إنشاءه، لافتاََ إلى أنه تم الموافقة على قيام الهيئة بتأثيث وتجهيز المدارس التي يتم صيانتها وتطويرها إلى جانب المدارس التي يتم إنشائها حديثاً.