شكرا لقرائتكم خبر عن هاشتاج #موكب_المومياوات_الملكيه الثانى عالميا بالتزامن مع نقلها لمتحف الحضارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر هاشتاج موكب المومياوات الملكية محركات البحث العالمية بالتزامن مع حفل نقل المومياوات من المتحف المصرى بالتحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط، وجاء ترتيب الهاشتاج الثانى عالميا على موقع تويتر.



موكب المومياوات الملكية

وكان الرئيس السيسى قد استقبل موكب المومياوات الملكية على أبواب المتحف القومى للحضارة بالفسطاط، وعبر الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن تطلعه لاستقبال ملوك وملكات مصر بعد رحلتهم من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية.

وكتب الرئيس على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: "بكل الفخر والاعتزاز أتطلع لاستقبال ملوك وملكات مصر بعد رحلتهم من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية.. أن هذا المشهد المهيب لدليل جديد على عظمة هذا الشعب الحارس على هذه الحضارة الفريدة الممتدة فى أعماق التاريخ.. إننى أدعو كل المصريات والمصريين والعالم أجمع لمتابعة هذا الحدث الفريد، مستلهمين روح الأجداد العظام، الذين صانوا الوطن وصنعوا حضارة تفخر بها كل البشرية، لنكمل طريقنا الذى بدأناه.. طريق البناء والإنسانية"