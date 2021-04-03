شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر.. الرئيس يفتتح المتحف القومى للحضارة ويستقبل موكب المومياوات الملكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل الرئيس السيسى موكب المومياوات الذهبية، فى المتحف القومى للحضارة بمدينة الفسطاط، فى مشهد يعكس عظمة وعراقة المصريين..

وكتب الرئيس على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: "بكل الفخر والاعتزاز أتطلع لاستقبال ملوك وملكات مصر بعد رحلتهم من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية.. أن هذا المشهد المهيب لدليل جديد على عظمة هذا الشعب الحارس على هذه الحضارة الفريدة الممتدة فى أعماق التاريخ.. إننى أدعو كل المصريات والمصريين والعالم أجمع لمتابعة هذا الحدث الفريد، مستلهمين روح الأجداد العظام، الذين صانوا الوطن وصنعوا حضارة تفخر بها كل البشرية، لنكمل طريقنا الذى بدأناه.. طريق البناء والإنسانية".