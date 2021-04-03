شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا المومياوات فى متحف الحضارة وليس الكبير؟.. وزير الآثار يرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الآثار الدكتور خالد العنانى دائما أتلقى سؤالا لماذا يتم وضع المومياوات بمتحف الحضارة والقومى، وليس فى المتحف الكبير، إنه عندما فكر القيادات فى الثقافة سابقا قرروا يعملوا متحف الحضارة، ويكون البطل المومياوات الملكية هناك وليكون مخصص لمجمل الحضارة المصرية ، وأوجه لهم الشكر لفكرة إنشاء المتاحف الكبرى.

عبر الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن تطلعه لاستقبال ملوك وملكات مصر بعد رحلتهم من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية.

وكتب الرئيس على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: "بكل الفخر والاعتزاز أتطلع لاستقبال ملوك وملكات مصر بعد رحلتهم من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية.. إن هذا المشهد المهيب لدليل جديد على عظمة هذا الشعب الحارس على هذه الحضارة الفريدة الممتدة في أعماق التاريخ.. إنني أدعو كل المصريات والمصريين والعالم أجمع لمتابعة هذا الحدث الفريد، مستلهمين روح الأجداد العظام، الذين صانوا الوطن وصنعوا حضارة تفخر بها كل البشرية، لنكمل طريقنا الذي بدأناه.. طريق البناء والإنسانية".