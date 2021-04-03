شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: تاريخنا عظيم ومصر السيسى تضيف كل يوم لبنة قوية لبنائه الشامخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن تاريخنا المصرى تاريخ عظيم ومبهر ومشرف، وإن هناك حضارةً وأخلاقًا وقيمًا وصروحًا عظيمة، عبر العصور والأجيال المتلاحقة، بناها جيل إثر جيل فأجيال متعاقبة، بالجهد والعرق وحافظوا عليها بالروح والدم.

وتابع جمعة فى تصريحات له اليوم:" وها هي مصر السيسي تضيف لمستها وبصمتها في مختلف المجالات والميادين، عمارةً وثقافًة وفكرًا وبناءً للإنسان المصري، تُعنى بتاريخها وحاضرها وتنظر بقوة وتخطط لمستقبل أبنائها والأجيال القادمة بإذن الله تعالى، لم تنس يومًا عظمة تاريخها ولم تغفل أبدًا عن واقعها ومستقبلها، تضيف كل يوم لبنة إلى لبناته القوية المتجذرة في أعماق التاريخ، وتضع لمستها وبصمتها وترسم لوحة عظيمة على لوحاته العريقة المبهرة".

واختتم وزير الأوقاف: "وعلينا أن نستلهم من هذه الحضارة روح الجد والاجتهاد والمثابرة، وأن نجعل من ذلك كله وسيلة لتعزيز روح الولاء والانتماء لوطن عظيم وتاريخ مجيد، و إصرارًا على مواصلة هذه المسيرة العظيمة لهذا الوطن العظيم ليتبوأ المكانة التي تليق به بين الأمم كما كان دائمًا ، وتحيا مصر التي نفخر ونشرف بانتمائنا إليها وكوننا من أبنائها".