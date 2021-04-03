شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الآثار: موكب المومياوات بطل اليوم وسقنن رع يقودهم فى الرحلة الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الآثار الدكتور خالد العنانى الأبطال اليوم هو موكب المومياوات ويقودهم سقنن رع فى رحلتهم الأخيرة وتم نقلهم أكثر من مرة واليوم ننقلهم الرحلة الأخيرة بمتحف الحضارة بطريقة بها إجلال، والبطل الثانى متحف الحضارة، والبطل الثالث متحف التحرير والبطل الأكبر الذى يحتضن الفعاليات هى القاهرة.

عبر الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن تطلعه لاستقبال ملوك وملكات مصر بعد رحلتهم من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية.

وكتب الرئيس على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: "بكل الفخر والاعتزاز أتطلع لاستقبال ملوك وملكات مصر بعد رحلتهم من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية.. أن هذا المشهد المهيب لدليل جديد على عظمة هذا الشعب الحارس على هذه الحضارة الفريدة الممتدة فى أعماق التاريخ.. إننى أدعو كل المصريات والمصريين والعالم أجمع لمتابعة هذا الحدث الفريد، مستلهمين روح الأجداد العظام، الذين صانوا الوطن وصنعوا حضارة تفخر بها كل البشرية، لنكمل طريقنا الذى بدأناه.. طريق البناء والإنسانية".