شكرا لقرائتكم خبر عن خالد العنانى يوجه الشكر للرئيس السيسي على اهتمام الدولة بالآثار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، الشكر للرئيس السيسى على اهتمام الدولة بالآثار، قائلا أن وزارة الآثار لم تشهد دعما مثل الذى شهدته فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

عبر الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن تطلعه لاستقبال ملوك وملكات مصر بعد رحلتهم من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية.

وكتب الرئيس على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: "بكل الفخر والاعتزاز أتطلع لاستقبال ملوك وملكات مصر بعد رحلتهم من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية.. أن هذا المشهد المهيب لدليل جديد على عظمة هذا الشعب الحارس على هذه الحضارة الفريدة الممتدة فى أعماق التاريخ.. إننى أدعو كل المصريات والمصريين والعالم أجمع لمتابعة هذا الحدث الفريد، مستلهمين روح الأجداد العظام، الذين صانوا الوطن وصنعوا حضارة تفخر بها كل البشرية، لنكمل طريقنا الذى بدأناه.. طريق البناء والإنسانية".