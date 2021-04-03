شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الآثار: لا صوت يعلو فوق صوت موكب المومياوات الملكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، إنه تم الاهتمام بكل الآثار المصرية لكافة العصور فى السنوات الماضية، مؤكدا أن عدد البعثات الأثرية وصل إلى 80 بعثة أدت إلى اكتشافات أثرية هامة، وستتوالى الافتتاحات فى الفترة المقبلة.

أضاف العنانى، فى كلمته أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمتحف الحضارة المصرية، على هامش انطلاق موكب المومياوات الملكية، أن متحف عواصم مصر فى العاصمة الإدارية الجديدة تم الانتهاء منه بنسبة 100% فى الفترة الأخيرة.

وأوضح الوزير، أنه لا صوت يعلو حاليا فوق صوت موكب المومياوات الملكية، الذى يحظى باهتمام عالمي كبير من كل وسائل الإعلام بدول العالم.