شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف مقتنيات المتحف القومى للحضارة بالفسطاط بعد افتتاح الرئيس السيسي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض وزير السياحة والآثار المصرى، خالد العنانى، أبرز المقتنيات والقطع الأثرية الهامة الموجودة فى المتحف القومى للحضارة بالفسطاط، وذلك خلال جولة الرئيس عبد الفتاح السيسى التفقدية داخل المتحف، وبصحبته رئيس منظمة اليونسكو والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، جولة داخل المتحف، وذلك قبل دقائق من انطلاق الموكب الملكى لـ 22 مومياء لملوك وملكات مصر، من المتحف المصرى القديم بالتحرير، إلى المتحف القومى للحضارة فى مصر القديمة بالفسطاط، حيث من المقرر أن يستقبل الرئيس الموكب قبل وصول المومياوات لمثواهم الأخير.