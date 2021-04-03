شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يستمع لشرح تفصيلى عن المتحف القومى للحضارة من وزير الآثار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى شرح مفصل عن متحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط قبل دقائق من انطلاق موكب المومياوات الملكية، من وزير الآثار الدكتور خالد العنانى، لدى وصوله إلى المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط.

وأجرى الرئيس بصحبة وزير الآثار جولة تفقدية داخل المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط.

وعبر الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن تطلعه لاستقبال ملوك وملكات مصر بعد رحلتهم من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية.

وكتب الرئيس على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: "بكل الفخر والاعتزاز أتطلع لاستقبال ملوك وملكات مصر بعد رحلتهم من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية.. إن هذا المشهد المهيب لدليل جديد على عظمة هذا الشعب الحارس على هذه الحضارة الفريدة الممتدة في أعماق التاريخ.. إنني أدعو كل المصريات والمصريين والعالم أجمع لمتابعة هذا الحدث الفريد، مستلهمين روح الأجداد العظام، الذين صانوا الوطن وصنعوا حضارة تفخر بها كل البشرية، لنكمل طريقنا الذي بدأناه.. طريق البناء والإنسانية".